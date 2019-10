Un drame s’est, à nouveau, abattu sur la gent féminine, hier mardi. Alors que Macky Sall, le président de la République, avait évoqué la nécessité de mettre une présence policière dans l’enceinte du Technopole de Dakar, les populations se sont réveillées, hier, avec la découverte d’un corps sans vie.

La victime, qui est non encore identifiée, est une femme âgée d’environ une quarantaine d’années. Et, à en croire les premières constatations, elle a été tuée de manière violente. Et son corps porterait des lacérations faites certainement avec une arme blanche. Aussi, les témoins de la scène ont raconté que de signes de barbarie ont été visibles sur ce corps abandonné dans les eaux boueuses du technopole de Dakar. Comble de l’horreur, les témoins ont déclaré que les yeux de la victime ont été enlevés de leurs orbites.

Alors que cette découverte macabre constitue un cinglant désaveu pour la police sénégalaise qui déclare urbi et orbi avoir sécurisé la capitale sénégalaise, les riverains du Technopole ont annoncé que des corps sans vie sont souvent découverts dans ces lieux. Et les enquêtes judiciaires promises en grandes pompes n’aboutissent jamais à des résultats connus du public.