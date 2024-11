Le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France

Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c’est au tour du Tchad de rompre ses accords de coopération de défense avec la France. L’annonce est faite par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale, par ailleurs Porte-Parole du Gouvernement.

«Le Gouvernement de la République du Tchad informe l’opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l’accord de coopération en matière de défense signé avec la République française révisé date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d’affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales », a affirmé Abderaman Koulamallah, dans un communiqué signé, ce jour.

Il déclare que le Tchad, conformément aux dispositions de l’accord, s’engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d’assurer une transition harmonieuse.

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine, des Tchadiens de l’Étranger a, également soutenu que «le Gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d’amitié entre les deux nations ».

Il précise, toutefois, que leur pays reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d’autres domaines d’intérêt commun, au bénéfice des deux peuples.

« Le Gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat », a indiqué, par ailleurs, Abderaman Koulamallah.