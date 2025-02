Tambacounda: Les comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière installés

La salle de délibération du conseil départemental de Tambacounda a accueilli ce 12 février 2025 à 10h, la cérémonie officielle d’installation des comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière de la région.

Présidant la cérémonie, le Gouverneur de la région est revenu sur la nécessité d’une synergie de tous les acteurs pour juguler ce phénomène qui cause beaucoup de tragédies dans sa circonscription notamment à Missirah et Goudiry. Il n’a pas manqué de souligner devant le Secrétaire Permanent du CILMI tout l’engagement de tous les acteurs pour travailler à atteindre les objectifs assignés aux différents comités.

Ainsi, sont installés le CRLMI et le CDLMI de Tambacounda