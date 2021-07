Tabaski à Kolda : 5000 moutons disponibles sur les 8000 attendus

Sur les 8000 moutons attendus dans le département de Kolda, seuls 5000 sont disponibles à la date de ce jeudi 15 juillet; soit un gap de 3000 moutons. La révélation est du chef de service départemental de l’élevage et des productions animales. Abdou Sarr de rassurer les populations quant à la disponibilité des moutons.

Sur les différents points de vente installés dans la commune de Kolda, les moutons sont bien disponibles, mais à des prix jugés trop élevés par les acheteurs. Des prix qui vont de 75.000 à 500.000 FCFA.

La plupart des moutons viennent des régions de Tambacounda et de Kaffrine, ajoutés à la race locale.

A longueur de journée, les forails sont animés de marchandages entre acheteurs et vendeurs. Des vendeurs qui ont des clients potentiels sont les plus chanceux. C’est le cas de Ifra Sow, vendeur venu de Kaffrine qui affirme avoir déjà écoulé prés de la moitié de ses moutons. Ce qui n’est pas le cas pour Amadou Kandé, éleveur local qui expose des moutons de la race Ndama dont le prix varie entre 80 et 150.000 FCFA.