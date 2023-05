Syndicalisation des magistrats : La réponse ferme d’un magistrat à Seydi Gassama

La proposition de Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, pour une syndicalisation des magistrats à travers une réforme de leur statut, ne verra pas le jour, selon le magistrat Moustapha Diouf qui juge inopportune une telle proposition.

En effet, il souligne que la loi ne permet pas aux magistrats de se syndiquer. «Il y a déjà l’existence de l’Union des magistrats sénégalais qui est une association de droit privé destinée à défendre les intérêts matériels et moraux de la magistrature. Elle est créée conformément à la loi. Donc, le problème est qu’au sein même de la magistrature, il a parfois été agité en assemblée générale des magistrats et quand vous êtes observateurs, vous vous rendiez toujours compte que ça n’emballait pas seulement le plus grand nombre, parce que tout le monde se renvoyait à la conformité avec la Constitution et les lois et règlements.

“Donc, si M. Gassama et les autres estiment que leur magistrature doit aller à ce niveau là, les leviers, c’est l’initiative législative, parce que tout cela est enfermé dans le cadre de lois. À chaque fois que la Constitution annonce une liberté, elle vient dire qu’elle s’exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et la loi vient en restreindre, conformément à ce qu’elle croit opportun ou pas. Au Sénégal, la loi qui vient, qui consacre que les magistrats peuvent créer maintenant un syndicat et à partir de ce moment, ils seront libres de créer un syndicat, parce qu’un syndicat, ça va toujours avec le droit de grève et le droit de grève, ça ne veut pas dire un désordre, parce que la grève est un simple outil de revendication. Ça crée des problèmes ailleurs et si ça existe au Sénégal, ça ne fait que créer des problèmes», a fait savoir le magistrat Moustapha Diouf sur les ondes de RFM.