Suspension de SenTv : DMedia va poursuivre le CNRA en justice

Le groupe de Dmédia ne compte pas se laisser faire dans le bras de l’oppose au Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel, lequel a suspendu les programmes de la SenTv et coupé son signal.

En plus de la campagne de dénonciation, le groupe de presse compte contre saisir la justice contre le gendarme de l’audiovisuel.

Dans un communiqué, Bougane Gueye Dani, patron du groupe soutient que la suspension de la Sentv est une façon de museler le groupe DMedia dont la ligne éditoriale dérange les tenants du pouvoir ».

« La direction du groupe rend fautif le Cnra et l’accuse de jouer au ‘’bras armé’’ de Macky Sall. Ceci, depuis la nomination de son nouveau patron, célèbre pour son zèle en tant qu’ancien Directeur général de la Rts sous Diouf et Wade. Aujourd’hui sous les ordres de Macky Sall, il cherche à travers le Cnra et par tous les moyens qu’à davantage museler le groupe Dmedia. Ce qui est véritablement dommage » lit-on dans le communiqué