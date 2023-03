Aguibou Soumaré vient d’être placé en position de garde-à-vue à la Sûreté urbaine de Dakar où il a été convoqué ce matin à 10h, suite à une plainte du gouvernement du Sénégal.

À rappeler que Aguibou Soumaré est trainé en justice à cause d’une lettre ouverte publiée par la presse 3 jours plus tôt. Dans cette lettre ouverte, l’ancien Premier ministre du Président Abdoulaye Wade et successeur d’un certain Macky Sall à la primaire avait adressé quatre questions au Président de la République.

Entre autres questions publiques, Cheikh Aguibou Soumaré avait demandé au chef de l’État s’il aurait fait un don financier de 7,8 milliards de F CFA à Mme Marine Le Pen, l’un des acteurs politiques de l’hexagone et héritière d’une famille Lepen, un ne fratrie de fachos.