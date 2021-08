Supposé abus de confiance : La société Tap Tap Send réclame deux (2) milliards au Dg de Wari Kabirou Mbodje

Deux (2) milliards, c’est la somme que réclame la société Tap Tap Send au Directeur Général de Wari, Kabirou Mbodje poursuivi pour abus de confiance. En audience ce mercredi 25 août 2021, la 3ème chambre Correctionnelle de Dakar a jugé l’affaire qui oppose Wari et “Tap Tap Send”, société qui a son siège social en Grande-Bretagne et qui évolue dans le secteur du transfert d’argent.

En effet, il résulte des faits que l’entreprise Tap Tap Send pour bénéficier de la plateforme Wari avait signé un contrat avec ce dernier. Dans le contrat, le client devait constituer un dépôt en préférencement des opérations de ses clients et les sommes non utilisées devraient être restitués au client à sa demande. Celle-ci a été faite et Wari n’a pas remboursé ce montant. M. Simon, à partir de ce moment, a requis l’abus de confiance et s’est constitué.

La partie civile réclame une somme de 2 milliards en guise de réparations. Le procureur a requis une application de la loi. Quant à la défense, les avocats ont fait des observations sur la réparation, mais le tribunal lui a rappelé que les exceptions sont réservées au prévenu qui n’a pas comparu à la barre. Finalement, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 septembre prochain.