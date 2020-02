Suicide à Rebeuss : De nouvelles révélations sur Mohamed Akil

Suite au décès du jeune homme, Mohamed Akil qui s’est donné la mort, hier mercredi, dans la matinée dans les toilettes de sa maison. Seneweb a recueilli quelques confidences de ses proches. Sous le choc, ils contestent la version donnée par la presse, ce matin. Selon eux, Mohamed Akil, le suicidaire n’était pas dépressif.

« Il n’avait pas de trouble mentale. Même si il était réservé et s’enfermait sur lui-même. C’était une personne qui jouissait de ses facultés et qui vivait dans son propre monde. »

Une autre source indique que le jeune homme, âgé de 30 ans, avait accumulés des événements tristes, ces 6 derniers mois. « En l’espace de 6 mois, il a perdu son père et sa grand-mère. Cette dernière vivait avec lui. »

L’homme travaillait dans une entreprise de téléphonie. Il a été enterré, ce jeudi, au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps a eu lieu à l’hôpital Aristide Le Dantec, a soufflé un de ses proches.