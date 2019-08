Sport : Maurice Ndour crie sa rage : « Comment une équipe nationale peut s’entraîner avec un seul ballon »

Le mal est plus profond dans l’équipe nationale de basket. Après l’information selon laquelle le capitaine et le défenseur des « Lions » du basket auraient quitté la Tanière pour non-paiement de leurs primes, Maurice Ndour est monté au créneau pour faire d’incroyables révélations.

« Comment une équipe nationale peut se préparer avec un seul ballon de basket officiel Fiba ? Comment est-ce qu’une équipe nationale peut-elle se faire virer de ses chambres d’hôtel durant un regroupement ? Comment une équipe nationale peut se préparer et s’entraîner quand elle ne peut même pas avoir un terrain fonctionnel et libre ? », s’est demandé le capitaine des « Lions » du Basket, sur son compte Instagram. Des révélations qui ne laissent aucune place au doute, quant à l’existence d’un malaise entre l’équipe nationale de basket et la Fédération.

« Nous avons été ridiculisés, critiqués scrutés au point où on se demandait qui nous sommes vraiment. Puis, je me souviens de ce qu’ils ont fait au Christ : il était cloué sur une croix et crucifié. Maintenant que nous sommes sincères et qu’on veut dire la vérité à propos de tout, je me demande s’ils vont nous faire la même chose. Car, quand la vérité frappe douloureusement, c’est à ce moment-là que vous saurez si vous êtes vraiment ce que vous prétendez-être » , rugit le « Lion ».

Car, pour lui, « l’argent n’a jamais été le problème et ne le sera jamais. Donc arrêtons de se cacher derrière ça, chaque fois qu’il y a problème. Tout ce sur quoi les gens nous ont entendus parler, crier à haute voix, ou nous battre, a été au profit de notre équipe nationale de Basket et des générations futures. Il n’a jamais été question de Maurice, de Hamady ou de qui que ce soit. C’est plus grand que nous tous. Si longtemps que nous avons été étiquetés comme ceci et comme cela, niés, manqués de respect. Des gens qui nous appellent par toutes sortes de noms, et nous traitent comme des étrangers lorsque nous ne faisons que défendre le pays devant le monde entier. »



Qu’importe la situation entre la Fédération et les « Lions », le capitaine rassure « Personnellement je vous dis, ce sont des Gaïndé que vous avez. Tant que je serai là, je défendrai à haute voix mes coéquipiers. Malgré tous les problèmes, manque d’entraînement et tout, quand les matchs commenceront, vous verrez des Sénégalais fiers et prêts à tout donner sur le terrain ».