Sport : Les phases aller – retour sont suspendues dans la poule B des îles Karone.

La suite des problèmes évoqués hier entre l’ASC Sallo de Hillol village hôte et de Kouba ont accouché d’une situation qui n’a malheureusement pas connu de solution.

En effet, si l’ASC de Hillol avait refusé de jouer hier contre l’ASC de Kouba en catégorie senior parce que dit – elle, des joueurs de Kouba sélectionnés depuis la Gambie ne remplissaient pas les nouvelles critères( pièce d’identité CEDEAO ou passeport), établis par L’ONCAV, c’est Kouba qui a refusé cet après midi de jouer contre Hillol suite au tirage effectué d’hier.

Après plusieurs minutes de médiations sans suite favorable, car les deux ASC antagonistes campant chacune sur sa position, les délégations étaient obligées de plier bagages et rentrer dans leurs villages respectifs, jetant ainsi des milliers de francs en l’aire.

En voilà une réalité dénoncée par certains détracteurs du mouvement navetane dans la zone voir même au delà en disant que les navetanes dans la zone 18 sont un investissement à grande perte.

Mais la question que tout le monde se pose est qu’à était la responsabilité du CD communément appelé “commission” dans la zone dans cette affaire?

Quelle est la part de responsabilité du famau “consensus zonale” sur les joueurs de nationalité gambienne et les cadets montants par rapport à la situation présente?

En voilà une série de question sur laquelle je me fixe le pari de revir avec plus de détails.