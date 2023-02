Sport : «Je me sens très bien, je serais de retour en mars avec équipe nationale » exprime Sadio Mane

Heureux de la visite du ministre des Sports à Munich, Sadio Mané a donné rendez-vous pour bientôt aux supporters de l’équipe nationale du Sénégal. En convalescence, l’attaquant des « Lions » dit se sentir très bien et est tout proche d’un retour.

« Honnêtement vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux aujourd’hui. A travers cette visite je remercie le président de la république et la Fédération parce qu’ils ont toujours été là dans les moments difficiles. Ils n’arrêtent jamais de prendre de mes nouvelles et d’ailleurs le président de la république a été la première personne à m’appeler (quand il s’est blessé). Je pense que c’est vraiment quelques chose qui m’a fait plaisir de même que les prières et les messages que le peuple sénégalais m’envoie. Cela me donne une motivation supplémentaire pour me donner davantage. Ça a été long et alhamdulilah je me sens même très bien. Ça n’a pas été facile mais ça fait partie de notre métier », a-t-il confié.

“C’était dur mais je me suis dit que ma blessure était la volonté de Dieu”

Privé de Coupe du monde 2022 avec les « Lions », Sadio Mané a vu ses espoirs s’envoler lors de sa blessure au péroné contre Schalke à quelques jours du début de la compétition au Qatar. Un choc émotionnel que l’attaquant se remémore encore.

« Je me rappelle quand je me suis blessé, je me suis assis sur la pelouse car je connais mon corps et j’ai tout de suite su que c’était quelque chose de sérieux. Je me suis dit que c’était la volonté de Dieu à la veille d’une coupe du monde et on y peut rien. Ce sont des moments qui arrivent dans la vie d’un sportif de haut niveau. J’ai essayé d’être le plus positif possible pour pouvoir récupérer le plus vite possible. Ça a été le cas et ma famille, mes amis, la fédération, tout le monde a été derrière moi. Cela m’a facilité la tâche », a-t-il révélé.

Sadio Mané compte revenir en sélection dès la prochaine fenêtre FIFA de ce mois de Mars.

« Je reprends dans une semaine donc je dirai oui un retour en mars avec les Lions. Si je suis footballeur aujourd’hui c’est grâce à l’équipe nationale. Quand j’étais jeune je ne regardais pas les championnats, je suivais plutôt l’équipe nationale et c’est ce qui m’a poussé à devenir footballeur ».

Le champion d’Afrique de félicite l’équipe nationale locale du Sénégal qui a remporté le CHAN 2022.

« J’étais le premier supporter devant mon petit écran. Ça été comme nous avec une victoire au penalty. J’étais plus nerveux qu’eux (les joueurs) parce que comme vous le savez les penaltys et moi, ça été longue histoire. Mais ils sont fait et jetais tellement content pour eux parce qu’ils ont été mentalement costauds et présents du début à la fin. Il faut féliciter M. le ministre et le président de la république pour tous les moyens qu’ils déploient à l’encontre de notre football. Nous sommes sur la bonne voie et j’espère qu’on va continuer comme ça ».