Souvenir : Il y a 10 ans, nous quittait Jules François Bocandé

Jules-François Bocandé a été sacré meilleur buteur du championnat français de première division avec 25 buts marqués en 1986 sous les couleurs de Metz. Club avec lequel il a participé à la victoire historique face au Barça. Bocandé a ensuite évolué au Paris Saint-Germain, Nice et Lens.

Bernard Zénier, ancien partenaire de Bocandé à Metz s’était montré très attristé en apprenant la nouvelle de son décès en 2012. « Je l’ai vu il y a un mois et revu au match contre Monaco (le 13 avril). Il m’a dit qu’il avait eu un problème de santé il y a un an mais qu’il avait bien récupéré et était venu à Metz pour se faire soigner. Je l’avais trouvé bien. Je suis très surpris et très, très abattu. Voir un pote de 54 ans mourir comme cela, cela fait bizarre. Il avait mon âge », déclarait-il sur Ouest-France.

Trois CAN en tant que joueur et une en tant que sélectionneur

Auparavant, il avait joué en Belgique après avoir débuté au Casa Sports de Ziguinchor, le club fanion de cette principale ville de Casamance, dans le Sud du Sénégal.

Avec le Sénégal, Bocandé a participé à trois Coupes d’Afrique des Nations (1986, 1990 et 1992) en tant que joueur et une en tant que sélectionneur (1994). Cet ancien capitaine du Sénégal regrettait souvent que les « Lions » sénégalais n’aient jamais gagné de titre continental.

Ce puissant attaquant, doté d’une impressionnante force de pénétration dans les défenses, était devenu sélectionneur du Sénégal dans les années 90, avant d’être membre de l’encadrement technique dans les années 2000