Souleymane Ciss sert une citation directe à Gabrielle Kane pour « injures et diffamation »

Souleymane Ciss, conseiller municipal et candidat à la mairie de Thiès-Est veut traîner en justice Gabrielle Kane, suite à une publication sur les réseaux sociaux l’incrimination. « J’ai servi une Citation Directe à Gabrielle KANE alias Zia Kane Gabrielle pour diffamation, injures et collecte de données à caractère personnel. Je lui suggère à cet effet, d’activer et de mobiliser tous les gros bonnets qui sont derrière elle et qui l’ont rendue si audacieuse et si effrontée, parce que je ne lâcherai pas l’affaire. La date de l’audience est fixée pour le 16 décembre 2021 au Tribunal de Grande Instance de Dakar. D’autres citations sont aussi en cours et viseront tous ceux qui s’y sont mêlés », a menacé le jeune candidat à la candidature aux élections locales.

Gabrielle Kane, dans son post, a écrit : « Ce lâche n’a rien trouvé de mieux que d’épouser une jeune fille de 18 ans, consommé le mariage avec l’élégance du dépôt des draps maculés de sang de la jeune fille à sa sœur à Thiès. Pour confirmer dans la perversité, il a acheminé la jeune fille en taxi à Khombole pour la rendre à sa famille en la répudiant au prétexte qu’elle n’était pas ‘vierge’ », mentionne Gabrielle Kane dans un post sur facebook. Lequel post lui vaut une citation directe.