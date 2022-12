Soudan : Macky salue la signature de l’accord de sortie de crise entre les militaires et les civils …

Macky Sall exhorte toutes les parties prenantes à mettre en œuvre l’Accord pour une transition apaisée et un retour à l’ordre constitutionnel. Au Palais républicain, les militaires au pouvoir et certains groupes civils ont trouvé un compromis pour une transition de deux ans.

La signature de l’accord, en présence de représentants de l’ONU, de l’UA et de diplomates, intervient après des mois de négociations, aidées par des médiations internationales. Un aboutissement, plus d’un an après le coup d’État d’octobre 2021 qui avait fait dérailler la transition.