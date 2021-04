Absence « MDHM » : La réponse salée de POD à Marème Dial

La sortie de Halima Gadji, “Marème Dial” dans la série Maîtresse d’un Homme marié, qui a expliqué son absence de la saison 3, fait réagir la boite de production Marodi Tv.

Pape Oumar Diop (Pod), le directeur artistique a répondu à l’actrice vedette de cette serie dans sa story sur Instagram : “Kou fatté lila fal lilay folli day yomb” (si tu oublies ce qui a contribué à ton ascension, ta chute sera rapide).

Pour rappel, après son absence dans la dernière saison de MHM, Halima Gadji s’est signalée hier dimanche par un post dans laquelle elle semble répondre aux interrogations. Un texte cinglant.

“Si je ne vis pas de mon ART autant arrêter. Être une “star” et avoir des problèmes à payer mon loyer ou mes facțures, ça sert à quoi ? Je suis une ARTISTE j’ai choisi de faire ce métier À la base par Amour, par Passion… mais aussi pour gagner ma vie.

Combien d’artistes en Afrique sont morts ou on fini mal parce qu’ils n’ont jamais pris leurs travaux au sérieux. Non STOP je ne suis pas une artiste qui fait des sos pour qu’on lui paye ses médicaments ou son loyer non je suis une artiste qui travail et qui mérite d’être payé et RESPECTé!!!”, disait-elle.