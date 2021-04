Crise à l’UCAD : Youssou Diallo dit tout ce qu'il sait

Du moins, selon l’économiste Youssou Diallo qui en veut pour preuve le budget alloué au paiement des bourses et aides qui dépasse celui de l’université et le budget du Coud (Centre des œuvres universitaires de Dakar) réunis.

«Savez-vous qu’aujourd’hui, rien que les bourses, les aides, les soutiens aux mémoires, les soutiens aux thèses, les trousseaux de l’ensemble des étudiants de Dakar, de Saint-Louis, etc., plus ceux qui sont à l’extérieur, ça fait 70 milliards de francs CFA. Soixante-dix milliards, c’est plus que le budget de l’université, 49 milliards, et le budget du Coud, entre 20 milliards. C’est extraordinaire», martèle le président du Club Sénégal émergent, invité de l’émission «Point de vue» sur la Rts.