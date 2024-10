Sortie de la Coalition Samm Sa Kaddu: Le PUR dément et apporte des précisions

C’est un démenti. «Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) a constaté avec regrets des rumeurs faisant état de sa sortie de la coalition SAMM SA KADDU. Le PUR dément formellement cette allégation et informe l’opinion nationale et internationale qu’il reste ancré dans la coalition SAMM SA KADDU, en tant qu’un des membres fondateurs », a déclaré la cellule de communication du parti dirigé par Serigne Moustapha Sy.

Par conséquent, indique-t-elle, il invite les militants et sympathisants à faire bloc et rester engagés et mobilisés pour une campagne électorale réussie et une victoire éclatante au soir du 17 novembre 2024.

Le PUR de profiter de l’occasion pour apporter son soutien à Monsieur Bougane Gueye Dany, Président du Mouvement Guem Sa Bopp et «demande sa libération immédiate ».

«Le PUR invite enfin, l’ensemble des acteurs politiques du pays, de tout bord que ce soit, à œuvrer pour des élections transparentes et apaisées pour l’intérêt supérieur de la nation », ajoute-t-on dans le document.