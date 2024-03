Son amour pour l’armée, le chef de l’Etat, Macky Sall fait un témoigne…

Pour ce qu’il a fait pour l’armée, Macky Sall déclare : « c’est mon devoir en tant que chef suprême de donner à l’outil de défense les moyens qu’il faut pour assurer leurs missions régaliennes de protection du territoire national. De défense de l’intégrité du territoire quoique cela puisse coûter. Je suis issu d’une famille dont la particularité, c’est : la guerre. Nous sommes des “Thiédocoliabés”.

Il ajoute : « Coly Tenguella, son armée, c’est les Koliabé. Ça c’est la spécialité. D’ailleurs, on préfère mourir que d’avoir le déshonneur. Et on n’aime pas provoquer, mais franchement quand la bagarre est là, il faut l’assumer quoique cela vous coûte. (…) Le combat ou en tout cas les valeurs qui doivent accompagner le combattant sont des valeurs héritées. Donc, ce n’est pas que j’aime la guerre, mais j’aime bien l’armée parce que c’est l’outil de défense depuis la nuit des temps. C’est peut-être ce qui explique cela. C’est peut-être dans mon subconscient que j’ai voulu avoir une armée à la hauteur des missions qui lui sont confiées ».