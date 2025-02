Sommet des médias sur le climat à Dakar : La radio, fer de lance de l’action

Dakar reçoit une attention particulière ce jeudi dans le cadre de la Journée mondiale de la radio, en hébergeant le deuxième Sommet des médias sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe. Cet événement de deux jours est orchestré sous le thème suggestif de « La radio au cœur des communautés : ensemble face au défi climatique ».

Sous l’initiative conjointe de l’Union africaine de radiodiffusion (UAR), du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR) et de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), ce sommet rassemble des professionnels des médias, des scientifiques, des responsables politiques et des acteurs de la société civile. Leur objectif principal est de souligner l’importance du média radio dans la sensibilisation et la mobilisation autour des enjeux climatiques.

Les organisateurs insistent sur la capacité irremplaçable de la radio à informer et éduquer un large public, particulièrement dans les zones rurales où sa résilience et sa portabilité sont des atouts majeurs. En effet, la radio se distingue par sa capacité à toucher des communautés reculées, renforçant ainsi son rôle crucial dans la diffusion d’informations vitales sur le changement climatique.

Ce sommet vise à échanger et partager des expériences sur l’utilisation de la radio comme vecteur de sensibilisation à l’urgence climatique. Il propose également de renforcer les compétences des professionnels de la radio en matière de reportage climatique et favorise la synergie entre les divers acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique.

En conclusion, le sommet de Dakar cherche à affirmer l’importance de la radio en tant que catalyseur d’un avenir plus durable, selon les déclarations des organisateurs.