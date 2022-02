LES INFRASTRUCTURES

–«Il y a quand même un effort pour la mise en œuvre des infrastructures. Maintenant, le ratio au niveau national par rapport à Dakar pour parler des infrastructures, nous assistons à une macrocéphalie de la capitale qui accapare tout au détriment des autres régions. Ce qui n’est pas en faveur de la lutte contre l’exode rural qui vaudrait que les populations soient fixées.

Je donne l’exemple des infrastructures en général, mais tout ce qui est mis pour le TER. Il (Macky Sall) a fait ses choix, il a fait son option de rester à Dakar. J’ai envie de lui dire que le Sénégal, c’est beaucoup plus large et qu’il faudra le prendre dans sa globalité pour régler la question des infrastructures et pour que ça ait un impact économique et social clair.”

STADE MAITRE ABDOULAYE WADE

– «Je reçois l’information avec tenue et retenue. Fidel Castro qui a dirigé le peuple cubain pendant des années n’a pas de route à son nom, de stade à son nom, mais il est dans les cœurs des Cubains. Abdoulaye Wade est dans les cœurs des Sénégalais. Un stade qui porte son nom ne changera absolument rien. C’est un homme qu’il (Macky Sall) a combattu depuis qu’il est au pouvoir, qu’il a traité de tous les noms d’oiseaux. Vous avez attaqué quelqu’un pendant 12 ans et là, il est consacré, vous devez vous mettre à le défendre.

C’est eux dans eux, moi je ne suis pas dans ça. Nous avons gagné la coupe d’Afrique, c’est exceptionnel. J’ai toujours soutenu et félicité Aliou Cissé. Maintenant, il faut qu’on passe à autre chose. On ne peut pas passer tout notre temps à vivre de cette victoire-là, à inaugurer des stades. On a mis 150 milliards CFA pour ce stade, alors que chaque jour, en passant par Diamniadio pour aller à Mbour, je rencontre un abri provisoire qui fait office d’école (à Diamniadio). Le contraste est frappant. Macky Sall, le président de la République, a fait son choix entre l’éducation et le football.

C’est bien, mais qu’on me cite un pays où le football a permis une croissance et un développement économique. 150 milliards francs CFA pour un stade alors que vous allez dans les universités comme Sine Saloum, les étudiants sont dans des abris provisoires. Il faut moins de 10 milliards CFA pour faire des logements. Vous allez à Ziguinchor, c’est la même chose. C’est assez bizarre ce qu’il est en train de faire. Je ne sais pas ce qu’il vise et quel est le schéma politique derrière, parce que qui connaît Macky Sall sait qu’il ne fait que de la politique.

C’est pourquoi je ne m’emballe pas. Il est difficile de ramer à contre-courant parce qu’on est champion d’Afrique, mais il faut rappeler au peuple sénégalais que la récréation doit être terminée : nous avons nos priorités, nos exigences, si nous voulons bâtir et développer notre pays. Les problèmes sont là, les enseignants sont en grève, la fonction publique c’est partout la rogne et la grogne. Vous ne pouvez pas mettre 150 milliards CFA pour un stade et après, dire aux enseignants nous n’avons pas de quoi terminer l’université Sine Saloum, l’université de Ziguinchor…c’est inacceptable.»

LE SACRE DES LIONS

– «Aliou Cissé a abattu un travail exceptionnel, le gouvernement a aussi fait un très bon travail, les joueurs ont été merveilleux. Mais il ne faut pas chercher de corrélation entre notre titre et les infrastructures, ça n’a rien à voir. Ce sont des Sénégalais qui sont formés ailleurs, qui évoluent ailleurs, qui vivent dans d’autres cadres avec un autre standing. Le mérite revient au sélectionneur. La preuve c’est qu’immédiatement après la coupe d’Afrique, les professionnels sont partis travailler. Aucun joueur n’est resté pour fêter. Ils sont dans des entreprises et vendent leurs sueurs. Sadio Mané est un professionnel qui travaille dans une entreprise. La France a gagné la coupe du Monde et le lendemain, les gens sont partis travailler. Ici, nous sommes champions d’Afrique et le lendemain est programmé férié.

Depuis le sacre, le gouvernement ne travaille pas, le remaniement ministériel n’est plus d’actualité. Ce n’est pas comme ça qu’on va développer le pays. Depuis la victoire, Macky Sall nous met dans un environnement de fête. Une chose qui n’est pas normale. Il faut savoir raison garder. Nous sommes en train de divertir la jeunesse en permanence. 150 milliards pour un stade, mobiliser 4 chefs d’États et vous me dites que c’est du sport. Non, c’est de la politique. Et, c’est le mal dans ce gouvernement. Tout est politique. Le stade porte le nom d’Abdoulaye Wade, je l’admets avec tenue et retenue, j’attends de voir. Je connais Macky Sall et je sais qu’il peut poser des actes politiques. Je mets ma main sur le feu, derrière, il y a un soubassement politique.»

Falilou Mballo

IGFM