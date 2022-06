Sokone : Un corps sans vie d'un bébé au bord du fleuve

Un drame est survenu ce dimanche après-midi à Sokone plus précisément dans le village de Limane. Un groupe d’enfants s’est rendu au fleuve pour se baigner en cette période de forte canicule à l’intérieur du pays. Une fois dans l’eau, ils ont aperçu le corps sans vie d’un Bébé dans les mangroves.

Aussitôt, les enfants ont alerté le chef du village, qui est venu constaté les faits. Une fois sur les lieux, il a été surpris de voire le corps sans vie du bébé recouverte par une toile au bord du mangrove. De ce fait, il a prit les choses en main en appelant le commandant et le sous-préfet ainsi que les sapeurs pompiers. Ceux ci ont procédé à l’enlèvement du corps afin de l’enterrer.

Cependant il faut noter que le bébé a été enterré dans le champs où il a été trouvé car il commençait à se décomposer. C’était à la fois une surprise et une consternation chez les populations. Et Pour rappel, c’est la première fois que ce genre de chose arrive dans leur village, et que c’est un acte à condamner et à déplorer.

Une enquête a été ouverte pour cerner les circonstances de ce drame et les investigations vont se poursuivre.

Nous y reviendrons.