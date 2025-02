SOGEPA réclame une transparence totale après le rapport de la cour des comptes

Cité dans le rapport de la Cour des comptes, la Société de Gestion du Patrimoine de l’État (SOGEPA) a tenu à apporter des précisions par la voix de son Directeur Général, Elimane Pouye.

« La transaction en elle-même ne présente aucune irrégularité, toutes les procédures ont été scrupuleusement respectées. Toutefois, le véritable point de préoccupation concerne l’utilisation des fonds générés, en particulier le reliquat de 114 milliards de FCFA, dont la traçabilité ne ressort pas clairement dans les comptes. Nous sollicitons des éclaircissements à ce sujet afin de garantir une transparence totale dans la gestion des ressources publiques », a déclaré M. Pouye.

Selon les conclusions de l’audit, plusieurs immeubles appartenant à l’État ont été transférés à la SOGEPA pour leur gestion et leur valorisation. Cette opération s’inscrivait dans un programme de mobilisation de fonds, notamment à travers un emprunt obligataire Sukuk d’un montant de 330 milliards de FCFA en 2022.

Cependant, la Cour des comptes a relevé plusieurs irrégularités dans cette transaction. Parmi celles-ci, un versement de 247,33 milliards de FCFA effectué par la Banque Islamique du Sénégal (BIS) sur un compte intitulé « État du Sénégal/Relance de l’Économie » suscite des interrogations. Selon la BIS, ce compte ne disposerait d’aucun dossier officiel d’ouverture, une anomalie mise en évidence dans le rapport. De plus, il est souligné que les fonds, déposés le 11 mai 2022, ont été entièrement exécutés en dehors des procédures budgétaires et comptables habituelles.

Face à ces observations, la SOGEPA réaffirme son engagement en faveur d’une gestion rigoureuse et transparente du patrimoine public et appelle à un éclaircissement sur l’affectation des ressources concernées.