Sofiane Diop brise le silence aprés sa sélection par le Maroc

Les Lions de l’Atlas bénéficieront d’un renfort de taille avec l’ajout de Sofiane Diop pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026.

Pendant la trêve internationale du mois de novembre, les amateurs de football verront les joueurs internationaux rejoindre leur sélection nationale. Ces nouvelles sont prometteuses pour l’équipe marocaine dirigée par Walid Regragui, qui accueillera non seulement le talent émergent Amine Adli, mais aussi le jeune ailier niçois Sofiane Diop (23 ans). Ce dernier a d’ailleurs réagi à sa convocation.

« Je suis fier d’intégrer la sélection Marocaine et de rejoindre les Lions de l’Atlas. Cette décision est le reflet de mes racines marocaines et de mon attachement profond à ce pays. Je suis fier de pouvoir représenter le Maroc, sa culture riche, son histoire et son peuple. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je vais m’efforcer de tout donner sur le terrain pour honorer mon pays et faire honneur à mes couleurs », a-t-il écrit sur Instagram.