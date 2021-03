Société : Voiture pour Guy Marius Sagna, des internautes mobilisent plus de 6 millions en 12h

Au Sénégal, des internautes ont lancé une campagne de levée de fonds, ce samedi 27 mars, pour trouver une voiture à l’activiste Guy Marius Sagna. En 12 heures seulement, le montant mobilisé a atteint 6 millions de F Cfa.

C’est avec sa bandoulière, ses moyens financiers et le transport urbain, que Guy Marius Sagna se déplace dans ses combats en tant qu’activiste, porte-parole du mouvement Frapp-France-Dégage. Ainsi , des internautes ont décidé de se mobiliser pour lui chercher une voiture, vu sa notoriété. Sur neuf (9) millions fixés, plus de six (6) millions ont été mobilisés en 12 heures.

“Guy Marius Sagna est un digne fils du Sénégal qui n’hésite pas à se mettre en danger pour le bien du peuple. C’est dans cette que des Sénégalais présents sur les réseaux sociaux ont décidé de l’offrir une voiture pour sa sécurité.” C’est le message délivré par les initiateurs de cette levée de fonds pour le compte de l’activiste sénégalais.

Pour rappel, Guy Marius Sagna a été libéré le 24 mars suite à une demande de liberté provisoire introduite par son avocat Me Moussa Sarr. L’activiste et membre fondateur de la plateforme Frapp France-dégage était poursuivi pour “association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et actes de nature à troubler l’ordre public”, suite aux protestations nées des accusations portées contre Ousmane Sonko.