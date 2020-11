Société: Voici les dernières volontés de Pape Bouba Diouf pour le Sénégal

L’international sénégalais décédé, hier, en France a laissé beaucoup de monde sur sa faim. Si au Sénégal, comme un peu partout dans le monde, sa disparition a été une surprise, pour ses proches, le décès du mythique N°19 de l’équipe nationale du Sénégal, est une fin que l’on appréhendait. Et le principal concerné qui ne voulait pas finir ses jours loin de son pays natal, avait émis le souhait de revenir au Sénégal.

Décédé à l’age 42 ans loin de son Sénégal, Pape Bouba Diop était depuis plus de deux années souffrant d’une maladie peu connue des Sénégalais. A en croire des sources proches de sa famille, Pape Bouba Diop souffrait de la maladie de Charcot, communément appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie liée à une dégénérescence des neurones moteurs. Et loin des caméras et de la scène, le premier buteur de l’histoire du Sénégal à une coupe du monde luttait dignement contre cette maladie qui avait fini par le clouer sur un fauteuil roulant, depuis maintenant deux ans. Et conscient qu’il ne remporterait pas son match décisif, cette fois-ci contre un mal devenu incurable, Bouba Diop avait émis le souhait de reposer dans son pays lorsque l’heure fatidique arriverait.

“Je l’avais souvent eu au téléphone. Mais, ces derniers temps, il était devenu presque inaudible quand il parlait. Du coup, c’est un homme complètement diminué qui a presque perdu la parole que nous avons eu ces derniers temps.” A confié un de ses proches à la radio, RFM. Accédant à la requête de Pape Bouba Diop, le chef de l’Etat qui, ces derniers temps avait eu des nouvelles Gaïndé, avait ordonné à son entourage de s’enquérir des conditions de location d’un avion médicalisé pour rapatrier Pape Bouba Diop au Sénégal. Mais, la grande faucheuse est passé avant la concrétisation de la volonté du président Macky Sall. A Rufisque, ville de naissance de Pape Bouba Diop on se prépare à accueillir la dépouille du colosse de l’équipe nationale -génération 2002. “Pape Bouba Diop appartient au Sénégal, c’est à la nation de décider l’organisation de ses obsèques”, a fait savoir son entourage qui se prépare stoïquement au deuil.