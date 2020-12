Société: Tony Sylva retrouve son argent confisqué par son ex-épouse

C’est un ouf de soulagement qu’a fait Tony Mario Sylva. L’ancien gardien des buts des Lions du Sénégal est sorti des ténèbres et a retrouvé son compte bancaire qui avait été saisi par son ex-épouse qui avait saisi le tribunal.

Le Compte bancaire de la discorde

Entre Tony Mario Sylva, l’ancien gardien des Lions du Sénégal et sa désormais ex épouse, Aida Ba, le divorce était acté depuis 2012. Mais l’ex épouse, en plus de la pension alimentaire allouée, avait obtenu la saisie du compte bancaire de Tony Silva à la CBAO.

Une pilule qu’a mal digérée l’ex gardien des but des Lions du Sénégal qui a saisi son avocat, Me Ousseynou Ngom, pour que justice soit faite. Ce dernier s’est rapproché du tribunal pour faire valoir les droits de son client désemparé.

Mainlevée de la saisie sur le compte

C’est ainsi qu’il a obtenu la mainlevée de la saisie sur le compte de Tony Silva. Seulement, la Cbao avait refusé de s’exécuter, obligeant l’avocat de l’ancien international à assigner la banque devant le juge du tribunal des référés d’une demande de mainlevée sous astreinte de paiement 100 mille francs CFA par jour de retard. Selon L’Obs, ce n’est que vendredi dernier que le tribunal des référés de Dakar a rétabli Tony Sylva dans ses droits.