Société : Le tabac disparaîtra dans 25 ans

La cigarette n’a plus d’avenir. Des scientifiques prédisent la fin du tabac d’ici 20 à 25 ans, rapporte Walf Quotidien dans sa parution de ce mercredi. C’était à l’occasion du 3e sommet sur le tabac et la nicotine, qui s’est déroulé à Athènes, les 24 et 25 septembre 2020.

Des pays sont en train de révolutionner les politiques de lutte contre le tabac en se fondant sur la science, et le marché. Ce que confirme Karl Fagerston de la Société de recherche sur la nicotine et le tabac.

“En Suède, en Norvège, au Japon et en Grande Bretagne, la cigarette décline. Au Japon par exemple, en 3 ans, il y a eu 30% de réduction, et en Grande Bretagne, la baisse de consommation de cigarettes a commencé depuis 2009 et a atteint le pic historique le plus bas en 2017 avec 15,1%”, révèle-t-il dans Le Quotidien.