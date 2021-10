La commune de Goudomp est en train d’accélérer sa mue. Conscient du rôle plus que primordial joue l’hopital communal de Goudomp, le maire Vieux Malang Cissé dit Obama et son conseil municipal ont décidé de réaliser de nombreux projets chers aux populations. Et à Goudomp, la venue de l’ARD qui a décidé d’accompagner à la concrétisation de ces projets a été saluée par toute la population de cette petite commune située à l’Est de Ziguinchor et qui pourtant joue un rôle de carrefour majeur pour les populations de la Casamance et de la Guinée Bissau.

“Le sobriquet jusque-là collé à la commune de Goudomp, qui est accusée d’avoir un hôpital dont elle n’a pas les moyens de sa politique, ne va plus exister sous peu.” Telle est la conviction du personnel médical de ce district sanitaire conçu pour soulager les populations de cette partie de la Casamance et qui s’est retrouvé à jouer le rôle d’un hopital international. Parce que, même si le district sanitaire de Goudomp est une modeste structure hospitalière, la proximité comme la qualité des soins dispensés par son personnel, ont fini par le présenter comme l’un des meilleurs centres de santé de la région de Sédhiou. Et cette réputation pousse de nombreux voisins, guinéens, à venir tous les jours s’y soigner. “Mais, nous avons de nombreux problèmes ici. Nous n’avons même pas de radio et les nous avons besoin de nombreux matériels pour être au niveau que l’on nous attend.” Avait fait savoir le médecin-chef du poste de santé. Comme les médecins, les jeunes de Goudomp avaient, eux aussi, toujours décrié la vétusté de leur stade de football.

Et pour répondre à ces sollicitations légitimes, le maire de la commune, M. Vieux Malang Cissé dit Obama, a entamé des démarches auprès de nombreux partenaires dont l’ARD de Sédhiou. Ayant répondu favorablement à cette invitation, M. Nfaly Badji, le coordinateur régional de l’Agence Régionale de Développement, est venu à Goudomp dire au maire et à ses administrés que ses services peuvent compter sur son département pour réaliser des projets utiles à Goudomp. Ainsi, joignant l’acte à la parole, le maire qui vient de fournir une radioscopie au district sanitaire de la commune a aussi profité de l’occasion pour annoncer l’extension du réseau d’électrification des certains quartiers de sa commune. Mais aussi l’agrandissement d’une des artères de la commune. Comme l’ont fait les Bissau-Guinéens qui avaient honoré le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, en lui attribuant le nom d’une des rues de Bissau, le conseil municipal de Goudomp a décidé de donner le nom de Oumarou Sissoko Emballo à une des artères de Goudomp.

Alors que ces réalisations auraient suffi à faire le bonheur des Goudompois, M. Vieux Malang Cissé dit Obama a annoncé le début des travaux d’érection du mur du stade municipal et la mise aux normes de l’enceinte sportive. “L’ARD est joue un rôle important à nos côtés. Elle a bien accepté de nous accompagner dans la réalisation de tous nos 4 projets. L’accompagnement dans le montage des dossiers techniques de tous les projets de la mairie est très important.” A fait savoir M. Vieux Malang Cissé.

“Un maire qui s’engage pour sa communauté, il faut souvent bien chercher cela au niveau du territoire sénégalais. Je veux dire un engagement sincère. C’est cela que nous avons vu en ce maire qui ne se ménage pas pour aller partout chercher des moyens et des partenaires pour sortir Goudomp de la torpeur. Tous les projets ciblés sont très importants pour les populations. Il arrive que des maires initient des projets qui sont en déphasage en les besoins des populations. Mais ce maire-là travaille en étroite collaboration avec ses administrés.” A rappelé M. Nfaly Badji qui, malgré que 24 heures soient passées, est encore ému de revoir l’émotion qui a habité le visage du médecin-chef du centre de santé qui a vu démarrer la mise aux normes des radios de dernières générations offertes par l’Etat au district sanitaire de Goudomp.