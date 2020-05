Société: L’activiste Abdou Karim Guèye en attente de son jugement pour appel non suivi de révolte

Le rappeur et activiste sénégalais Abdou Karim Guèye plus connu sous le noms de Karim Xurum Xak a été placé sous mandat de dépôt. Après la durée légale de sa garde à vue, il a été présenté au parquet de Dakar qui l’a aussitôt placé sous mandat de dépôt.

Retour en prison pour l’activiste Abdou Xurum Xax. Après quelques mois de liberté et des semaines passées en Allemagne à se soigner, Abdou Karim Guèye a encore des démêlés avec la justice de son pays. Cette fois ci, ce sont ses positions sur l’interdiction des proières collectives qui Interpellé par la Division des Investigations criminelles qui l’a mis à la disposition des gendarmes de la Section de Recherche de Colobane, l’activiste a été au terme de sa garde à vue présenté au parquet de Dakar.

Après son face à face avec le maître des poursuites, il a été placé sous mandat de dépôt et doit répondre des chefs d’incitation à la révolte et outrage à agents dans l’exercice de leurs fonctions. En clair, le maître des poursuites lui reproche d’avoir outragé les policiers et le commissaire de Kaolack, coupables aux yeux de Karim Xrum Xax d’avoir manqué de respect au khalife général de Médina Baaye qu’ils ont convoqué dans leurs locaux, du comissariat central de Kaolack, pour lui signifier qu’il devait se soumettre à l’interdiction de prières de groupes.