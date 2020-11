C’est l’un de ces miracles que tous les parents des disparus du phénomène Barça ou Barzakh veulent voir se réaliser pour les leurs. Et les faits sont presque surréalistes. Inimaginables. Compté parmi les morts de l’immigration clandestine, Cheikh Ahmed Tidjane Chérif Dièye, un marchand ambulant, célibataire et âgé de 23 ans, est revenu des abîmes dans laquelle la rumeur l’avait annoncé. Et c’est le jour de ses funérailles que le hasard a voulu qu’il débarque dans sa maison familiale, au moment où on s’apprêtait à tuer le bœuf devant servir au déjeuner.

Les faits se sont déroulés dans le village de Keur Demba Kébé, dans la région de Thiès, au Sénégal. Alors que la rumeur l’avait déclaré mort suite à l’accident qu’a subi leur pirogue, Cheikh Ahmeth Tidiane Dièye est réapparu dans son village. Ce retour “du royaume des morts” coïncide avec la journée de funérailles que sa famille organisait pour le repos de son âme. Et cette histoire qui a bouleversé tout le village de Keur Demba Kébé s’est concrétiser au moment où un bœuf mis par terre devait être égorgé pour préparer le repas de la circonstance. Et le rescapé rencontré par nos confrères de Thies24 assure avoir eu beaucoup de chance et avoir beaucoup prié. “Parce que malgré les turpitudes du voyage, je n’ai jamais perdu ni le sens de l’orientation ni la notion du temps. J’ai tout le temps prié Allah.”

Revenant en détail sur les condition de ce voyage mouvementé, Cheikh Ahmeth Tidiane Dièye a affirmé qu’ils étaient 29 personnes à avoir embarqué ce fameux jour à Saint Louis du Sénégal. “Et l’accident s’est produit le cinquième jours, vers 6 heures du matin. Nous avons fait une collision avec un bateau dont on ignorait la provenance.” A confié Cheikh Ahmed Tidiane Dièye. Plongé dans ses souvenirs, le rescapé a déclaré que, “au moment de la collision, ses compagnons de voyage et lui étaient autour du feu pour se réchauffer, parce que il faisait trop froid. Certains même dormaient.” Percutée par un navire non identifié, la pirogue, qui transportait Cheikh Tidiane Dièye et ses amis, a aussitôt commencé à perdre l’équilibre et à prendre de l’eau. “C’est à ce moment-là que la panique a commencé. Personne ne savait ce qui se passait. Ainsi, l’équipage a abandonné l’embarcation et a sauté dans l’eau, abandonnant du coup les migrants que nous sommes.” S’est rappelé le rescapé.

“Entourés par de grosses vagues déferlantes et abandonnés dans l’océan à perte de vue, nous étions dans un flou total. Personne ne savait ce qui nous attendait ni vers où aller. Et, tout à coup, un bateau de la Marine mauritanienne s’est pointé pour essayer de nous sauver.” Récupérés par le navire mauritanien, seuls 3 migrants ont pu être sauvés. “J’étais le seul à avoir une carte d’identité. Et j’étais, aussi, le seul à bénéficier d’une remise rapide en liberté.” A témoigné le natif de Thiès. Ensuite, grâce à une pirogue, Cheikh Tidiane Dièye dit avoir embarqué, à partir de la Mauritanie, pour rejoindre l’Espagne. Récupéré par la marine espagnole, il a pu être aidé et soigné pendant deux jours avant d’être mis dans un avion et rapatrié par les espagnols.

Conduit à la frontière nord du Sénégal et de la Mauritanie, le rescapé a pu vendre quelques affaires pour se faire des économies et appeler ses amis restés au village afin que ceux-ci pour préviennent ses parents. “Je suis revenu chez moi le jour de mes obsèques, à 2 heures du matin”. A déclaré le rescapé qui, avec le recul, regrette son acte. “Je suis déçu d’avoir pris autant de risques pour en arriver à ce résultat et d’avoir fait subir autant de douleurs à ma famille. J’aimerais par votre canal demander pardon à ma famille, mes amis et mes voisins.”