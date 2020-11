Les premiers résultats de la dernière journée des phases éliminatoires Cameroun 2022

Eliminatoires CAN 2022 – Les premiers résultats de ce Mardi

Soudan 1-0 Ghana

Rwanda 0-0 Cap-Vert

Lesotho 0-0 Bénin

Madagascar 1-1 Cote d’Ivoire

Ethiopie 3-0 Niger

Le Ghana et le Bénin pouvaient assurer leurs qualifications avec des victoires mais ils devront attendre encore un peu… Le Cap-Vert et le Rwanda sont toujours en lice mais ils devront vaincre le Mozambique pour accrocher la 2ème place. L’Ethiopie se relance et revient à1 point des Eléphants de la Côte d’Ivoire et des Bareas Malagasy dans un groupe des plus ouverts qui ira surement au bout du suspense.

L’enchainement des matches en clubs et sélections commence a se faire sentir. On ne peut plus se baser sur ce qu’on voyait avant. Ceux qui jouent le Championnnat, la Coupe d’Europe et sélection, avec tous les voyages et ce que ça implique, ils sont a féliciter parce que le calendrier est infernal et ils sont tous les auteurs de grands exploits sportifs.