Alex, Ino, Pape Laye Fall et tout récemment Samba Sow. Nombreux sont les gangsters et meurtriers sénégalais dont la ténébreuse carrière a été stoppée nette par une condamnation à perpétuité.

Le 21 janvier dernier, le verdict était très attendu. Auteur de l’ignoble meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye, Samba Sow n’a, cependant, pas échappé, au glaive de dame justice. Le chauffeur de l’ancienne 5ème vice-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) est ainsi condamné à la perpétuité par le président de la chambre criminelle. Une sentence lourde. Plus d’avenir pour lui, plus d’horizon. Il devra théoriquement se faire à une vie derrière les barreaux.

Le couperet des gangsters

Mais, avant Samba Sow, Alassane Sy dit Alex, Abou Abatalib Samb alias Ino et leur bande, qui écumaient le pays à la fin des années 90, avaient, eux aussi, écopé d’une condamnation à perpétuité. Ils étaient spécialisés dans le braquage des stations-services et dans le vol de véhicules. Les malfaiteurs semaient la terreur à Dakar et ses environs. Mais, la perpétuité a contraint ces anciens gangsters à prendre leur retraite.

Ino, qui purgeait sa peine, a fini par mourir en détention au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Il a été emporté par une insuffisance rénale. Avant sa mort, il avait tenu à demander pardon à tous les Sénégalais.

« Pour la condamnation à vie, ceux qui ont le plus marqué les esprits, c’est la bande à Ino, Alex et Pape Ndiaye. Ils ont été condamnés à perpétuité. Le reste de la bande purge actuellement leur peine au Camp pénal », a fait savoir Daouda Mine, journaliste et chroniqueur judiciaire.

Pas besoin de tuer pour…

Bien que condamnés à perpétuité, Alex et Ino n’ont jamais commis de meurtre. Cependant, ce n’est pas le cas de Pape Laye Fall, qu’on surnommait l’homme aux 4 perpétuités: « Pape Laye Fall avait commis plusieurs infractions notamment des meurtres. Avec ses quatre perpétuités, il devient ainsi la personne la plus marquante du groupe ».

La déchéance des condamnés

Auteurs d’actes ignobles, ces coupables payent leur dette de la façon la plus difficile. En effet, même pour les plus durs à cuire, savoir que son horizon est confiné entre 4 murs, reste un châtiment dur à endurer. »En prison, on voit certains condamnés à perpétuité perdre la tête. Le cas qui m’a le plus marqué, c’est celui d’un ami, A. M. Barry. Il a été condamné à vie suite à une bagarre. Son frère a été touché par arme blanche. Voulant s’expliquer avec l’auteur de l’agression de son frère, il a perdu son sang-froid et l’a poignardé », a confié Papis, un ancien détenu.

L’abandon et la solitude

L’autre problème pour ces prisonniers, c’est l’abandon de leurs proches. « La famille, lasse des visites, ne vient plus. Le détenu se sent seul. Des mariages sont brisés. Plusieurs fois, on a vu des femmes de détenus demander le divorce après quelques années de détention. C’est compréhensible, mais dur à supporter pour eux », a fait remarquer Papis.

Toutefois, une dernière chance est offerte à ces coupables qui ont écopé d’une condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Car, certains pays fixent une période au-delà de laquelle un condamné est éligible à certains aménagements des peines. Cependant, d’autres pays appliquent la prison à perpétuité « à la lettre », c’est-à-dire sans possibilité de réinsertion. Notre pays semble se trouver dans le premier lot.

Des ténèbres à la lumière

« Lorsqu’un détenu est condamné à perpétuité, cela signifie qu’il reste en prison pour le reste de sa vie. Toutefois, si au cours de l’exécution de la peine, après plusieurs années, on constate qu’il s’est amendé, qu’il a un comportement exemplaire et qu’il y a des chances réelles de resocialisation, que le détenu peut retrouver convenablement sa place dans la société, il peut bénéficier d’une mesure de liberté par exemple une grâce« , a laissé entendre Moussa Sarr. En mai dernier, Libération avait annoncé que l’homme aux 4 perpétuités, Pape Laye Fall, avait été remis en liberté. Preuve que la perpétuité, n’est pas toujours prison à vie.

Avec Seneweb