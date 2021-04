Société : Deux ans après, Sérigne Saliou Thioune revient sur le dernier voyage de Cheikh Béthio

7 mai 2019 – 7 mai 2021. Voilà bientôt deux ans que disparaissait Cheikh Béthio Thioune en France, à Bordeaux très exactement.

Son fils aîné, Serigne Saliou Thioune, fait des révélations sur le dernier voyage du défunt Cheikh à Bordeaux où il était accompagné de ses épouses dont Sokhna Aida Diallo.

«Je vais vous faire une confidence. J’ai été plusieurs fois à Bordeaux. Je me suis toujours occupé des voyages de Serigne Béthio. Je ne peux pas entrer dans certains détails, parce que c’est assez intime. Je me suis occupé de toutes les évacuations sanitaires de Serigne Béthio. La première à l’hôpital Le Val-de-Grâce situé dans le 5e arrondissement de Paris. Et la deuxième à Bordeaux. J’ai toujours été présent à ses côtés», a-t-il déclaré dans un entretien avec L’Observateur.

Le Khalife des Thiantacounes de rembobiner : «Concernant les voyages, je me suis toujours occupé personnellement des papiers administratifs du Cheikh et de tous ses accompagnants, y compris ses épouses. J’ai toujours accompagné Cheikh Béthio mais dans la discrétion. Je ne fais pas de tape-à-l’œil et je ne suis pas du genre à faire des vagues.»