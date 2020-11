C’est cet après midi, dimanche premier novembre 2020 que le professeur Iba Der Thiam quittera, pour la dernière fois, sa villa de la Sicap Liberté 4 pour un voyage sans retour. Et c’est dans la sobriété et entouré du petit peuple que le patriarche quittera son quartier pour sa dernière demeure.

A en croire des informations obtenues par Kewoulo auprès de sources proches de sa famille, “c’est à 14 heures qu’aura lieu la levée du corps à la mosquée de la Sicap Liberté 4, à coté de l’Iseg. Ensuite, l’enterrement suivra au cimetière de Yoff.” POur rappel, l’auteur de l’Histoire générale du Sénégal est décédé hier soir à l’age de 83 ans à Dakar. Doyen parmi les résidents de cette cité dakaroise, le professeur Iba Der Thiam est connu comme un homme accessible. Si le professeur d’université, qu’il a été, avait vécu une vie austère et passait presque inaperçu dans les rues de Dakar, l’homme politique -qui a pris gout au pouvoir après un premier passage au ministère de l’éducation nationale sous Abdou Diouf- de 1983 à 1988- était très populaire dans les années 1990.

Fort de cette soudaine renommée, il avait décidé de se voir dans le fauteuil présidentiel à la place de Abdou Diouf. Profitant de l’ouverture du champ politique, il avait créé la Convention des démocrates et des patriotes/Garap-Gui, un parti qui se veut proche du peuple. Et son leader jurait sur tous les cieux qu’il ne mettrait que l’intérêt du Sénégal au cœur de ses préoccupations. A la présidentielle de 2000, il réussira à obtenir 1,2% du suffrage universel. Mais cela ne l’empêchera pas de devenir un des hommes les plus importants du pays grâce à son alliance avec le futur président de la République. Aggravant, avec de jeunes ambitieux -ils l’ont été- comme Landing Savané Abd Jëf, Bababar Niang PLP, Abdoulaye Bathily Ld/MPT, Ahmath Dansokho du PIT, Cheikh Abdoulaye Dièye Allah Wahidoune, ils avaient rudement secoué le parti socialiste, réussissant à faire leur entrée dans hémicycle comme députés très hostiles au parti socialiste.

Alliés au Pds d’Abdoulaye Wade, ce sont ces hommes considérés comme des opposants radicaux qui ont réussi à faire gagner Abdoulaye Wade et le Sopi, en février 2000. Et de leur entrée au palais jusqu’à la chute de Abdoulaye Wade, en 2012, Iba Der Thiam sera l’homme par qui il faut passer pour voir le président grâce notamment à leur machin sectaire dénommé Mbakhané 21… pardon CAP 21. C’est en ces années de règne de Abdoulaye Wade que le domicile sicapois de Iba Der Thiam est sorti de l’anonymat pour devenir le mur des lamentations des gorgorlu. De partout, les gens y venaient pour se voir offrir qui un billet de banque, un sac de riz, se faire acheter une ordonnance, une demande d’audience avec l’Alpha et l’Omega du Pds ou encore pour solliciter un emploi auprès du très introduit patron de la Cap 21. C’est donc de cette villa chargée d’histoires et remplie de secrets que partira, pour la dernière fois, la dépouille du professeur Iba Der Thiam pour l’éternité.