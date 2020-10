C’est un gros scandale que la famille Niassène de Kaolack a cherché, par tous les moyens, à taire. Mais, stoïques, les gendarmes de la Section de Recherches de Colobane ont tenu à mener leur enquête à bout. Et à remettre au parquet l’un de ces hommes de confiance qui tournent autour du nouveau khalife général des Niassène, Cheikh Mahi Niasse. Impliqué dans une histoire d’escroquerie, Baye Kouta est tombé dans la nasse de la Section de recherches pour détention et usage de chanvre indien, faux et usage de faux en écriture authentique, détention de faux billets de banque et blanchiment de capitaux.

C’est une plainte d’un citoyen sénégalais résidant aux Usa qui a précipité la chute du “Bad Boy” ou du “golden boy”, c’est selon, de Médina Baye. A en croire des informations obtenues par Kewoulo, ce Sénégalo-américain qui est entré en contact avec Baye Kouta avait besoin de prières pour sa mère malade et résidant à Dakar. Lorsqu’il a débarqué au Sénégal, en janvier dernier, il était loin de se douter que le jeune marabout qui lui avait donné rendez-vous était en fait un véritable escroc bourreau des cœurs. A lui et à ses intermédiaires, Bèye a remis plus de 100 millions sans que la vie de sa mère ne soit sauvée.

Bien que devant trouver dans la mort de sa mère -que Baye Kouta et compagnie lui avaient juré la guérison-, des motifs valables pour s’éloigner d’eux, Bèye a été plus qu’attiré par leurs promesses de le rendre plus riche qu’il ne l’a jamais été. Finalement, il finira par s’ouvrir les yeux lorsqu’il s’est rendu compte que son compte bancaire a été délesté de 311 millions de CFA. Choqué par cette nouvelle, il a été directement voir le patron de la section de recherches pour porter plainte contre Baye Kouta. Interpellé, Baye finira par donner le nom de son complice. Cheikh Tidiane Ba est originaire de Ndoyenne et vit et exerce son métier de charlatan à Ouest Foire.

Interpellé, le duo fini par reconnaître les faits. Mais, les choses se sont corsées pour Baye Kouta lorsque au cours de leur perquisition, les gendarmes tombent sur un bolide acheté avec une partie de l’argent issu de cette escroquerie et doté d’une plaque diplomatique. Aussi, une seconde identité a été découverte sur ce même Baye Kouta qui, sur un de ses passeports, se nommerait I. Cissé. Aussi, la surprise des gendarmes a atteint son paroxysme lorsque ils sont tombés sur un magot estimé à 100 millions de CFA et planqué dans un des domicile du principal mis en cause. D’ailleurs, dans l’un de ses domiciles, l’épouse qui y habitait ignorait qu’elle avait une coépouse. C’est à la section de recherches que les deux femmes ont fait connaissance. Dans l’épreuve qui les a réunies;

Il n’y a pas que ça dans la trouvaille des gendarmes, “ils ont aussi découvert du chanvre indien. Et le bonhomme, qui a reconnu la paternité du yamba, a dit que c’est pour soigner son asthme qu’il l’utilise.” Informé de cette arrestation, Médina Baye a remué ciel et terre pour éviter la détention à son “talibé et bienfaiteur.” Mais, fermes les gendarmes comme la justice ont entendu les mis en cause. Les ont placé sous mandat de dépôt et ont ouvert une information judiciaire contre eux. Au moment où ces lignes sont écrites par Kewoulo, Baye Kouta et son acolyte C. T. Ba séjournent en prison.