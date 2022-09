Avec les fortes pluies qui se sont abattues dans les régions cette fin de semaine, la foudre a encore fait parler d’elle. Elle s’est abattue sur un groupe de jeunes hommes revenants d’un match de football, malheureuse El H Nd Diallo décédera sur le coup.

Ayant été surpris par la pluie et les tonnerres au terrain où ils étaient aller suivre un match de football, les jeunes du village de Missira commune de Gaint Kaye, département de Kaolack ont perdu un des leurs abattu par la foudre. Le jeune homme de 22 ans a été tué sur le coup, et son compagnon blessé à l’épaule. Après l’incident, c’est celui ci blessé à l’épaule selon nos sources qui a secoué le jeune El H Nd Diallo pour l’aider à se relever en vain, il a couru vers le village pour appeler des secours.

Cependant il faut faire remarquer, qu’à l’arrivée des secours, ils ont trouvé le jeune homme inerte. Acheminé dans une structure de santé, le décès du jeune homme a été constaté par les blouses blanches disant qu’il était mort sur le coup.

C’est la désolation et la consternation au niveau du village de Missira à l’annonce du décès du jeune homme. Après les constats d’usages, il a enterré dans son village natale “Santhie Missira” ce mercredi après midi.

Sur ce les villageois lancent un appel solennel aux autorités étatiques pour les aider à avoir des “para tonnerres” pour éviter ce genres d’incidents tragiques.