L’affrontement voulu et appelé par la police religieuse de Touba a été évité de justesse hier, dimanche 17 octobre 2021, grâce à une rapide et forte intervention de la gendarmerie nationale. Mais le projet de livrer bataille contre les «dinghatt katt» dirigés par Serigne Ahmeth Lo n’est toujours pas écartée. Même si, pour le moment, un calme précaire règne à Ngabou.

A en croire des sources judiciaires de Kéwoulo, “c’est un impressionnant dispositif composé de la gendarmerie de Touba, du Gign et d’éléments de la LGI de Mbao qui a fini par dissuader les assaillants à mettre en pratique leurs menaces de s’en prendre aux responsables liés au guide Ahmed Lo.” Et le dispositif de gendarmerie, toujours en place, ne compte pas être levé même si, avec le temps, il risque d’être allégé. Cette bunkérisation de Touba intervient dans un contexte bien particulier.

Dans la nuit de samedi au dimanche, c’est Serigne Amsatou Mbacké Abdou Lahad qui a fait un audio dans lequel il appelait ouvertement des «éléments» de Xudamul Xadiim à venir se rassembler dans l’enceinte de la résidence “Khadim Rassoul” et de venir, surtout armés, pour aller en découdre avec Serigne Ahmad Lô et compagnie. Faisant échos à cet appel, Modou Diop Diaobé, désigné au rôle de maître des opérations, comme Serigne Fallou Fall Mbaor ont tenu, eux aussi, à appeler les talibés mourides à venir de partout du Sénégal pour affronter ces «dinghatt katt» dont certains seraient des “pratiquants de haut niveau des arts martiaux.”

Informés de cette opération punitive dont ils devaient être les victimes, les disciples de Serigne Ahmad Lo ont, tôt le matin, reçu la visite des gendarmes venus sécuriser les lieux. Et après cette nuit passée sous protection, il y a de fortes chances de croire que la tension va baisser. Mais, comme ils l’avaient laissé entendre, le Cheikh Ahmad Lô et ses disciples ont fermement déclaré qu’ils ne quitteraient pas Ngabou. Et seront prêts à se défendre s’ils sont attaqués pour avoir prêché l’unicité de Dieu et la supériorité du prophètes sur tous les êtres créés par Allah.