L’après Macky Sall commence sérieusement à perturber le sommeil de nombreux collaborateurs du chef de l’Etat et patron de l’APR. Alors qu’il leur reste, encore, 3 ans de mandat, les Apéristes commencent à s’inquiéter pour leur avenir, au soir du dernier jour du mandat de leur patron. Parmi ces personnalités présentées à l’opinion comme des « prédateurs des biens publics » se trouve Me Moussa Diop, le patron de Dakar Dem Dikk. Jusque-là inconnu sur la scène politique nationale, l’avocat sénégalais de Paris, ramené dans les suites de Macky Sall, et nommé comme patron de la compagnie nationale de transports publics se trouve mêlé à la « cession dans des conditions obscures » à l’APR du terrain affrété à Dakar Dem Dikk, pour parquer ses bus. Pire, Barthélémy Diaz, le maire qui gère la commune de Sicap Mermoz, a accusé le parti du président Macky Sall d’avoir érigé sur sa commune le siège de son mouvement alors même qu’il ne dispose pas de permis de construire.

L’affaire de la cession « dans des conditions douteuses » du parking de Dakar Dem Dikk au profit de l’APR continue de susciter de houleux débats dans la classe politique. Et d’intéresser les adeptes du strict respect des lois. Si la société civile s’est jusque-là réservé le droit d’entrer dans cette polémique dans laquelle tous les régimes ont trempé, Barthélémy Diaz, qui a levé le lièvre de spoliation du littoral et accusé le parti de Macky Sall d’avoir « construit illégalement son siège sur des terrains qui ne lui appartiennent pas», continue de traumatiser des hommes aux affaires. Le traumatisme de l’arrestation de Karim Wade et compagnie dans la traque des biens mal acquis ayant fortement marqué les esprits, l’après-pouvoir de Macky Sall commence, sérieusement, à intéresser les fondés du pouvoir APR. Me Moussa Diop qui est le principal concerné par cette « transaction polémique » du siège de l’APR a usé de son droit de réponse pour apporter des preuves que « l’autre » qui a passé son temps à jouer au cercale -cercle de roue de vélo- pendant que ses adversaires étudiaient à la Sorbonne, est un neuneu, un menteur, un amateur de « la politique politicienne » et « habitué des tribunaux en tant que délinquant. »

A en croire Me Moussa Diop, le débat de la bonne gestion des affaires publiques est trop élevé pour que Barthélémy Diaz, qui n’a pas fait d’étude supérieures, n’y comprenne quoi que ce soit. Attendu pour donner les gages de sa bonne foi sur cette fameuse cession polémique, Me Moussa Diop, à qui Barthélémy Diaz aurait contesté jusqu’à ses qualités d’avocat, a, dès le début de l’entretien, fait étalage de son « bagage intellectuel » en brandissant ses diplômes obtenus dans d’illustres universités au Sénégal comme en France devant les caméras de la TFM. Pas du tout tendre avec son pourfendeur de la veille, Me Moussa Diop a qualifié le maire de Sicap Mermoz de bourriquot. « Vous savez, il y’a un proverbe sénégalais qui dit que, à beau l’avoir battu, l’âne n’arrêtera jamais de brayer« , a rappelé Me Moussa Diop. Aussi, celui qui est nommément cité par le bras droit de Khalifa Sall, comme le responsable du bradage de foncier qui ne lui appartient pas, a fait savoir qu’il est habilité à céder ces terrains à l’APR comme à tout autre client. Aussi, Me Moussa Diop a fait savoir que ses services ont fait évaluer le terrain en question -2000 m2, le M2 est estimé à 500.000 F CFA- et l’avoir vendu à un milliard de CFA.

Si Barthélémy Diaz a déclaré avoir refusé de signer le fameux permis de construire « à cause d’une suspicion réelle de conflit d’intérêt », puisque le vendeur est un membre influent du parti acheteur, le directeur général de Dakar Dem Dikk a fait savoir que le maire a simplement fait usage de son droit de refuser de signer. Et, en la matière, lorsque le refus de l’autorité n’est pas motivé au bout d’un mois, il vaut acceptation. Aussi, contrairement à ce qu’a répété Barthélémy Diaz devant les caméras, Me Moussa Diop a fait savoir que ses services ont demandé et obtenu l’autorisation de céder ces terres en question. Comme ce terrain cédé à l’APR, d’autres parcelles ont été vendus à Diamond Bank. Et à l’ambassade de la Chine à Dakar. Premier responsable de ces cessions polémiques, Me Moussa Diop a fait savoir que l’argent récolté de ces transactions aurait été déposé dans les comptes de Dakar Dem Dikk. Aussi, le coordonnateur de la coalition Macky 2012 -poste que lui conteste Adji Mbergane Kanouté- a fait savoir que « si le maire de Sicap Baobab Mermoz continue ses insinuations à (son) encontre, (il) n’hésitera pas à le poursuivre en justice pour diffamation. »