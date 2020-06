Sit-in à la Place de la nation : le FRAPP saisit le Préfet du département de Dakar pour une manifestation pacifique

Le Front pour une Révolution anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) au nom du Front-multi-luttes DOYNA, compte organiser un sit-in le jeudi 25 juin 2020, à la Place de la nation (ex Place de l’Obélisque).

Cette manifestation sera l’occasion pour le front, d’exiger le paiement à 145 travailleurs des 14 mois d’arriérés que Pcci et Sonatel doivent aux travailleurs. Mais aussi d’exiger le paiement par l’Etat de 49 mois dus aux travailleurs de ABS Sénégal, de leurs dédommagements et leur redéploiement par l’Etat, d’exiger que les étudiants victimes de Afup Canada paie à chacun des 200 étudiants victimes les dommages et intérêts qui s’élèvent à 1 million à payer à chaque étudiant, l’arrêt de la spoliation foncière à Ballabougou, un audit foncier, la restitution des terres aux paysans et pasteurs de la localité, entre autres ».

Les membres du FRAPP au nom du Front-multi-luttes DOYNA, ont dans leur lettre adressée au Préfet du département de Dakar noté, qu’ « il y aura des prises de parole, une sonorisation, des pancartes et banderoles lors de cette manifestation pacifique.