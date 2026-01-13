Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique »

Le porte-parole de l’APR, Seydou Gueye, a vivement critiqué ce mardi la sortie médiatique de Yassine Fall, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui s’est prononcée cet après-midi sur les conditions de détention de Farba Ngom.

Lors d’une conférence de presse organisée par l’Alliance pour la République (APR), Seydou Gueye n’a pas manqué de décrier le point de presse de Yassine Fall : « depuis quand un ministre de la Justice prend-il le rôle du procureur pour se prononcer sur la situation et le cas de Farba ? », s’est-il interrogé, dénonçant une confusion des rôles au sein de l’institution judiciaire.

Pour le membre du Secrétariat exécutif national de l’APR, la conférence de presse du garde des Sceaux relève davantage de la « conférence de panique » que d’une communication institutionnelle normale. Par ailleurs, Seydou Gueye a fait allusion aux révélations concernant la fouille qui aurait permis de découvrir des téléphones en possession du député détenu. Toutefois, par souci de décence, il a refusé d’entrer dans les détails : « les éléments révélés… la morale et la bonne éducation nous interdisent de revenir là-dessus », a-t-il soutenu.