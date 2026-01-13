Quand les téléphones de Farba parlent : complots, politiques, médias et flux financiers sous la loupe

Face à la presse ce mardi, la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a levé le voile sur des faits jugés graves concernant Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, actuellement sous mandat de dépôt. Fouilles, saisies et analyses techniques ont permis de mettre au jour un système de communications clandestines sophistiqué, révélant qu’en dépit de son incarcération, le détenu menait depuis sa cellule une activité intense mêlant contacts politiques, échanges médiatiques, flux financiers et contenus sensibles. Une affaire qui, selon la ministre, dépasse désormais le simple cadre carcéral pour toucher aux fondements mêmes de l’ordre public et de l’État de droit.

Le 28 décembre 2024, une fouille effectuée dans la cellule du pavillon spécial de l’établissement pénitentiaire a permis de découvrir deux téléphones portables en possession du détenu, en violation manifeste de la loi n° 87-15 et du règlement intérieur des établissements pénitentiaires. L’analyse de ces appareils révèle une activité intense et structurée : communications internationales avec le Maroc, le Mali, l’Autriche, le Bangladesh et les États-Unis, opérations financières nationales et internationales, ainsi que le suivi de chantiers en construction, rapporte le ministre de la justice.

Les investigations ont mis en lumière un réseau d’échanges particulièrement dense avec diverses personnalités du monde politique et médiatique sénégalais : « acteurs politiques :65 interactions avec un acteur politique actuellement en liberté provisoire, 400 échanges (appels et messages WhatsApp) avec un autre homme politique, communications avec ses avocats, dont trois anciens ministres, 259 minutes de conversation avec l’un d’entre eux; Journalistes et médias : 275 interactions avec une journaliste patronne de presse, 60 échanges avec un journaliste de presse en ligne et 158 communications avec un directeur de publication d’un groupe de presse connu.

Selon le ministre Yassine Fall, les autorités ont également découvert que les téléphones avaient servi à recevoir et diffuser des procès-verbaux judiciaires confidentiels concernant un co-détenu, ainsi qu’à échanger des contenus à caractère pornographique, dont certains auraient été partagés avec l’un de ses avocats. Par ailleurs , selon le ministère de la Justice, des échanges relatifs à « des manœuvres et complots à caractère politique susceptibles de troubler l’ordre public » ont été identifiés.

Face aux faits impliquant des avocats, la Ministre a annoncé que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats serait officiellement saisi du dossier.

Elle rappelle que Mouhamadou Ngom fait l’objet de poursuites dans plusieurs procédures pour des faits d’ampleur transnationale : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie sur deniers publics pour des montants de 31,8 milliards et 91,6 milliards de francs CFA, ainsi que complicité d’abus de biens sociaux.

Alors que certains médias ont évoqué une incompatibilité sanitaire avec la détention, la Ministre de la Justice a réfuté ces allégations en soulignant que « les éléments objectifs révèlent une activité soutenue et constante » du détenu. Elle a rappelé que toute évaluation médicale relève des autorités sanitaires compétentes et ne peut faire obstacle à l’application de la loi.

Face à ces révélations, le ministère de la Justice a annoncé l’ouverture d’enquêtes approfondies. Les faits découverts sont susceptibles de multiples qualifications pénales. « L’État du Sénégal réaffirme sa tolérance zéro face à la criminalité organisée, aux violations des règles carcérales et à toute tentative d’instrumentalisation politique de faits judiciaires graves », a indiqué Yassine Fall, qui ajoute que « la justice suivra son cours avec fermeté, dans le strict respect de la loi et des droits ».

Cette affaire, qui prend désormais une dimension politique et médiatique considérable, soulève de nombreuses questions sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires sénégalais et sur les possibles complicités ayant permis l’introduction de téléphones portables en milieu carcéral.