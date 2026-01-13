Affaire Farba Ngom : Yassine Fall évoque des échanges impliquant un avocat et des contenus pornographiques

Lors d’un point de presse, la ministre de la Justice a révélé que Farba Ngom, détenu sous mandat de dépôt, aurait utilisé des téléphones introduits frauduleusement en prison pour des échanges non autorisés, incluant le partage de contenus à caractère pornographique, y compris avec un avocat. Des faits découverts à la suite d’une fouille en détention et qui pourraient entraîner des poursuites pénales et disciplinaires.

Selon la ministre Yassine Fall, ces contenus auraient été échangés « y compris avec l’un de ses avocats », en violation manifeste des règles carcérales. Les faits ont été découverts à la suite d’une fouille effectuée le 28 décembre 2025 dans le pavillon spécial de l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré.

La ministre a précisé que ces éléments font partie d’un ensemble de faits susceptibles de qualifications pénales multiples. S’agissant des avocats cités dans les échanges, elle a indiqué que le bâtonnier de l’Ordre sera saisi, afin que les instances ordinales compétentes apprécient les éventuelles responsabilités professionnelles et déontologiques.

L’État, a-t-elle conclu, réaffirme sa politique de « tolérance zéro » face aux violations des règles carcérales et assure que la justice poursuivra son action dans le strict respect de la loi et des droits.