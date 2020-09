SEWACARD INDUSTRIE certifié par le GIM-UEMOA

Le Parc Industriel de Diamniadio gagne en technologie : SEWACARD INDUSTRIE a obtenu, ce 31 août 2020, la Certification GIM-UEMOA qui lui donne la possibilité de produire des cartes bancaires pour les huit (8) pays de l’UEMOA.

SEWACARD INDUSTRIE vient de passer avec succès la Certification GIM-UEMOA pour la production et la personnalisation de Cartes Bancaires EMV CPA valables dans tout le réseau monétique interbancaire des 120 banques et institutions financières de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo).

C’est l’aboutissement de 2 ans (2018 – 2020) d’intenses travaux techniques et de procédures Qualité validés par l’institution sous régionale qu’est le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA, régulateur monétique de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

A partir de sa plateforme industrielle de Diamniadio, l’usine SEWACARD INDUSTRIE offre à l’Afrique la solution de proximité pour une livraison des cartes bancaires en 72 heures grâce à sa forte capacité de 1 million de cartes par mois, mettant ainsi un terme aux longs délais d’attente des clients au niveau des banques qui font 3 à 4 semaines pour recevoir leurs commandes. Depuis son installation en 2018, l’usine a développé des infrastructures technologiques avec des machines monétiques ultra modernes et des équipements de sécurité électronique de rang mondial.

Sur le plan des ressources humaines, SEWACARD INDUSTRIE a développé une expertise nationale avec méthode en nouant un Partenariat Stratégique très fort avec le Leader mondial Entrust Datacard et le Centre de Formation Sénégal/Japon qui a pu lui fournir une centaine d’ingénieurs qualifiés ayant une grande maitrise des technologies électroniques et informatiques.

Ainsi, plusieurs jeunes sénégalais ont pu trouver un emploi au sein de cette entreprise innovante qui a été consacrée au dernier Sommet G20 à Berlin, en Allemagne, en présence du Président de la République SEM. Macky SALL.

Son Directeur Général Monsieur Ahmadou Tidiane WANE que nous avons rencontré affirme sans ambages « Notre vision est de participer au développement d’une Afrique debout, en mettant notre expertise au service de l’inclusion financière et sociales des populations ». Très confiant après cette Certification de GIM-UEMOA, il ajoute « Nos institutions bancaires et nos Etats n’ont plus le droit d’aller importer des technologies que nous pouvons développer ici en local, en renforçant les capacités et les compétences de nos jeunes qui, sur le plan des TIC, n’ont rien à envier à ceux des pays développés. L’essentiel, c’est de croire en nous-même. Très prochainement, nous allons mettre sur le marché le premier TPE Android Contact/Contactless et solaire, entièrement assemblé et configuré au Sénégal. Notre terminal de paiement électronique a déjà passé tous les tests de certification de GIM, VISA et MASTERCARD. Au niveau administratif, nous pouvons produire les Cartes d’Identité biométrique et toutes les autres formes de documents de sécurité ».