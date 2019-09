Sénégal: Voyage au cœur de l’antre des Fakhmans à Soumbédioune à Dakar

Oubliés de la société, une vingtaine de jeunes Sénégalais vivent sur les plages de la Corniche Ouest de Dakar et tuent le temps en divaguant dans le lugubre et l’imaginaire. Alors que certains y ont atterri pour, tout juste, fuir les coups de bâton de tontons qui croyaient que les châtiments corporels allaient les remettre sur le droit chemin, ces fugues qu’on croyait temporaires sont en train de se transformer en éternelles. Et les acteurs transformés en marginaux. Et ces citoyens en voie de marginalisation en appellent aux bonnes volonté pour les sauver d’un énième naufrage qui pourrait leur être fatal.

Ils sont jeunes, moins jeunes et parfois tout juste entrés dans l’âge adulte et veulent presque tous en finir avec le fardeau que constitue leur vie. Ils sont, au moins, une vingtaine et font désormais partie du décor de Soumbédioue et des plages de la Corniche Ouest dakaroise. Issus d’horizons divers, ces jeunes sénégalais ont la particularité d’avoir tous un jour fugué du domicile familial -pour ceux qui ont eu la chance d’en connaitre un- ou des écoles coraniques pour échapper à la tyrannie des maîtres. Éloignés des leurs, ces « fakhmanes », comme on les appellent au Sénégal, sont en train, peu à peu, de se désocialiser. Et de devenir de futurs dangers pour la société.

Si, à l’image de Ami Collé Ndiaye, ils racontent tous croire en Allah et être de bons musulmans, le regard et la place que leurs congénères, majoritaires au Sénégal, leur réservent ne leur donnent aucune envie de se plier aux recommandations islamiques. La drogue, pourtant bannie par la religion, est désormais le seul remède à leur difficulté. La seule porte qui leur permet d’oublier leurs misérables conditions de marginaux, le Yamba -chanvre indien- le Guinz -diluant- ou l’alcool bon marché sont les ultimes recours qui leur permettent de s’échapper de cette vie de ratés pour s’envoler dans les paradis imaginaires que procurent les substances chimiques.

En dehors de ces tares, ils racontent tous refuser de s’adonner à des méfaits. Porte parole de ces naufragés de la société, Ami Collé Ndiaye soutient que comme elle, « tous ont été victimes de conflits familiaux. Nous ne sommes pas mauvais, nous ne sommes pas des agresseurs, ni des voleurs. Nous nous rassemblons ici et prenons tout le travail qu’on nous propose. D’ailleurs, l’un de nous s’est cassé la jambe alors qu’ils déchargeaient des bois des pirogues. » Pour Ami Collé Ndiaye, ces jeunes qui se sont peu à peu mis à l’écart de la société veulent tous revenir dans le droit chemin. Et pour cela, ils cherchent qu’on vienne leur proposer du travail…ou qu’on les aide à créer des coopératives pour se prendre en charge. Pour ces jeunes marginaux sur lesquels le Sénégal ferme les yeux, les traces de blessures visibles sur leurs visages ne font pas d’eux des criminels.

Comme elle, le jeune Omar Thiam, qui vient juste de démarrer son adolescence, est sur une pente dangereuse. A peine 16 voire 17 ans, il a déjà connu les affres de la vie carcérale. Surpris « à tort » en train de fumer un joint de chanvre indien, il a été incarcéré dans la prison des mineurs de Dakar, le fameux Fort B. Pour ce benjamin de la bande, la descente aux enfer a commencé lorsque, pour le punir des petits larcins que commettent tous les gosses, ce sont ses oncles qui sont appelés à le corriger pour le remettre sur le bon chemin. « Et mes oncles viennent me frapper et promettent de me frapper encore. » C’est pour mettre fin à cette situation que le jeune Omar Thiam a décidé de partir de chez lui. Et il n’est, depuis, jamais revenu en arrière.

Apprenti cordonnier, Omar Thiam dit avoir hérité ce métier de son père. Mais, ce dernier, dans les pas duquel le jeune Omar voulait marcher, a quitté son atelier et est devenu un marchand ambulant. Sevré de l’exemple que constituait la figure paternelle, le jeune Omar Thiam tue le temps en errant dans les rues de Dakar. Et en rêvant de devenir un jour, qui sait, le futur président du Sénégal. « Comme tout le monde, quand je marche dans les rues, je regarde les belles maisons comme les belles voitures. Et, je me dis que je pourrais les acheter pour ma mère. Mais, mes amis me disent toujours que je rêve. » A déclaré le jeune Omar Thiam. Comme tout aîné, il arrive que Omar pense à sa mère et à ses frères. Et il revient souvent à la maison les voir. « Mais, voir que je ne peux rien faire pour eux, je repars aussitôt et continue ma vie espérant trouver du travail. »