La récurrence des incendies qui découlent des dysfonctionnements électriques.

On observe la plus part du temps des installations électriques défectueuses ou sur chargées dans les grands marchés de Dakar, Colobane, Sandaga, Tiléne. Les populations se bousculent chaque jours pour vaquer tranquillement à leur occupation malgré le danger qui les guette. Debout, on aperçoit une multitude d’objets électriques branchés, des installations électriques hors normes et la vétusté des appareils inspire la crainte.

En outre, les tailleurs en cette période de préparatifs de la fête de Tabaski, accumulent des compteurs d’électricité pour travailler. Ils entassent des tas de fils électriques qui pourraient provoquer d’un moment à l’autre un incendie.

Trouvé assis devant sa machine à coudre et entrain de recevoir les commande pour la fête, ce jeune tailleur nous rappelle le soir de l’horreur qui avait engendré d’énormes pertes dans cet atelier. Eprouvé, il revient sur les facteurs de l’incendie et déplore le mode de distribution des compteurs d’électricité dans le marché. Et le nombre des victimes s’alourdit de plus en plus dans ce même rangé. Pour Alioune Diop, ces installations défectueuses impactent considérablement leur travail et réduisent leur chiffre d’affaire.

Ainsi, ils demandent aux autorités municipales de veiller sur les modes de fonctionnement des installations électriques sur le marché.