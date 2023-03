” Une épidémie du virus de Marburg sévit en Guinée Equatoriale. Le Sénégal, préparé à gérer toute urgence de santé publique, a renforcé la surveillance épidémiologique d’après le Centre des opérations d’urgence sanitaire(COUS)”.

En effet, depuis quelques jours, une épidémie du virus de Marburg sévit en Guinée Equatoriale, ce qui met en alerte les cellules de santé des pays africains.

« Comme toujours, le Sénégal est en état de veille sur les maladies qui sévissent dans les pays voisins. Nous sommes toujours préparés à intervenir devant toute urgence de santé publique comme on l’a toujours fait. Et les mêmes dispositions sont prises au niveau national et nous sommes prêts toujours à intervenir », a déclaré l’épidémiologiste Kalidou Djibril Sow du COUS lors d’un atelier d’orientation des journalistes sur le système de gestion des incidents et exercices de simulation.

Me Sow assure que les services de surveillance qui se trouvent au niveau des frontières sur l’ensemble du pays ou des points d’entrée ont été alerté pour plus de vigilances.