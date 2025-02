Sénégal: Le Président Diomaye Faye inaugure un musée d’exception sur l’Islam

Le Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, a officiellement inauguré l’Expo & Musée international consacré à la Biographie du Prophète Mohammed (PSL) et à la civilisation islamique à Dakar.

Ce projet d’envergure, conçu comme un pôle de référence culturelle et éducative, vise à préserver et transmettre l’héritage historique et spirituel de l’islam. Il propose une immersion unique à travers des expositions interactives, des manuscrits rares, des artefacts historiques et des supports numériques innovants.

L’événement a réuni d’éminentes personnalités politiques, religieuses et académiques, témoignant de l’importance accordée à la promotion du dialogue interreligieux et à l’éducation culturelle. Ce musée ambitionne de devenir un centre de rayonnement intellectuel et spirituel pour le Sénégal et le monde islamique.