Sénégal-Pétrogaz: lancement en octobre prochain de l’appel à la concurrence sur ses blocs libres

L’Etat du Sénégal, à travers le ministère du Pétrole et des Energies, va lancer officiellement en octobre, lors du salon international du pétrole et du gaz en Afrique du Sud (Africa Oil and Power), l’appel à la concurrence sur ses blocs libres.

« En Afrique du Sud, durant la conférence, l’Etat du Sénégal, à travers le Ministère du Pétrole et des Energies, va lancer officiellement l’appel à la concurrence sur les blocs libres et indiquer aux compagnies pétrolières les procédures d’accès aux cahiers de charge et de la soumission des offres », indique un communiqué du Secrétariat permanent du Comité d’orientation stratégique et de la Société nationale des pétroles du Sénégal (PETROSEN)



« D’ailleurs, c’est la méthode Norvégienne, plus communément connue sous l’appellation + Licensing rounds +. Après le lancement, ces dernières [les compagnies] prendront contact avec le Ministère du Pétrole et des Energies, la seule autorité compétente pour l’attribution des permis de recherche d’Hydrocarbures au Sénégal (article 3 de la Loi n°2019-03 portant Code pétrolier) », explique le communiqué.



Cette approche, poursuit le communiqué, est « beaucoup plus rentable », vu le nombre de grandes compagnies qui prennent part à ces sommets. Elle a aussi l’avantage d’être beaucoup moins coûteuse que si le pays devait organiser une rencontre par ses propres moyens.



Le COS/PETROGAZ et PETROSEN appellent à « plus de responsabilité et de sérénité » quant au traitement de l’information relative notamment à des enjeux aussi stratégiques que ceux liés au pétrole et au gaz.