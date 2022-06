Les députés sont en séance plénière ce jeudi pour plancher sur le débat d’orientation budgétaire (DOB) de 2022. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a fait face aux élus, à l’occasion de cette séance de clôture de la session ordinaire 2021-2022. Il s’est exprimé sur les perspectives économiques et budgétaires de 2023 à 2025. Il a annoncé que le Sénégal devrait afficher un taux de croissance de 10,5% en 2023.

Pour 2023, le Sénégal devrait afficher un taux de croissance de 10,5%. C’est en substance ce qu’a déclaré le ministre Abdoulaye Daouda Diallo devant les députés. « Sur la période 2023-2025, qui correspond au périmètre du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle en votre possession, le taux de croissance moyen sera de 7.8%, avec un pic de 10.5% en 2023, à la faveur du démarrage de l’exploitation de nos gisements d’hydrocarbures », a fait savoir le ministre des Finances et du Budget.

D’après lui, sur la même période également, « l’inflation se situera en moyenne à 3.8%. C’est un peu plus que le plafond fixé dans le cadre de l’UEMOA, lequel s’élève à 3%, mais on peut aisément faire le constat que notre pays est bien proche de la norme ».

Le ministre annonce que les prévisions du budget de 2023 sont estimées à plus de 6000 milliards Fcfa. « La loi de finances rectificative pour l’année 2022 a été arrêtée à 5 556,7 milliards FCFA et représente plus du double du budget de 2012. Et voilà qu’en 2023, les prévisions budgétaires ressortiraient à plus de 6 000 milliards FCFA, chiffre très révélateur sur les ambitions du Gouvernement », a soutenu Abdoulaye Daouda Diallo.

Par ailleurs, il a soutenu que « les transferts de l’État aux collectivités territoriales resteront sur une tendance haussière. En effet, arrêtés à 39 332 910 000 FCFA en 2012, ils atteignent 93 997 671 582 FCFA en 2022, soit un doublement en dix ans ».

« 79% des ressources du budget proviennent de nos efforts internes »

D’après le ministre des Finances et du Budget, « les ressources à transférer par l’État aux collectivités territoriales devraient atteindre un montant de 244,06 milliards FCFA sur la période 2023-2025 ».